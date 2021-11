Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, cu 10 milioane de locuitori, a carei rata de vaccinare este sub media Uniunii Europene, a impus noi restricții joia trecuta, cu o zi inainte de a fi anunțat lockdown-ul din Austria.Guvernul premierului Viktor Orban, care se opune altor restricții de teama ca ar putea sufoca economia, a lansat…

- Cozi interminabile s-au format luni, 22 noiembrie, in fața principalelor spitale din Budapesta, dupa ce Ungaria a introdus posibilitatea vaccinarii la liber, fara programare prealabila, pe fondul creșterii numarului de infectari, relateaza Reuters.Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei, in contextul…

- Cozi s-au format luni în fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze împotriva COVID-19, în conditiile în care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se înregistreze în prealabil, pe fondul…

- Ungaria va introduce, incepand de sambata, obligativitatea vaccinarii cu a treia doza de vaccin anti-COVID pentru toți angajații din domeniul sanatații și va reimpune purtarea maștii de protecție in majoritatea spațiilor inchise, a anunțat joi, 18 noiembrie, Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului…

- Guvernul de la Praga a aprobat propunerea ca doar persoanele vaccinate contra COVID-19 sau care s-au vindecat in urma bolii in ultimele 180 de zile sa poata avea acces in restaurante incepand din 22 noiembrie, a anuntat premierul ceh Andrej Babis, transmite Reuters. Executivul ceh incearca sa limiteze…

- Bulgaria a raportat marti aproape 5.000 (4.979) de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters. In total, 214 persoane infectate au murit in ultimele 24 de ore, astfel incat bilantul…