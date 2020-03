Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut ca nu a platit suma pentru transferul atacantului Adrian Petre (22 de ani) și a avut o serie de declarații spectaculoase. Omul de afaceri a explicat ca, in opinia lui, lumea se va schimba dupa pandemia de coronavirus și ca va exista o noua criza economica, chiar…

- Alexandra Dinu locuiește de mulți ani de zile in Italia, alaturi de fiul sau. Fosta soție a lui Adrian Mutu a facut cateva dezvaluiri despre situația prin care trece populația in plina epidemie de coronavirus și care sunt restricțiile impuse. Alexandra Dinu a explicat cum este gestionata situația de…

- Dupa ce, vineri si sambata, multe tari UE au anuntat restrictii si masuri, in conditiile in care focarul pandemiei s-a mutat in Europa, iar Italia este greu pusa la incercare, duminica si alte tari, nu numai din Europa, au recurs la decizii radicale. Cehia Republica Ceha a intarit duminica restrictiile…

- Pacientii portughezi diagnosticati cu coronavirus se vor putea trata gratuit in hotelurile PestanaCR7 pe care proprietarul acestora, Cristiano Ronaldo, le va transforma in spitale. De asemenea, Ronaldo va fi cel care pe perioada crizei le va asigura din propriul buzunar salariile medicilor, asistentelor…

- Intr-un anunț pe Instagram facut acum citeva ore, actorul anunța ca, dupa ce el și soția sa Rita Wilson, ambii in virsta de 63 de ani, s-au simțit obosiți și au avut simptome de raceala, și-au facut analizele pentru coronavirus și acestea au ieșit pozitive.Tom Hanks și soția sa Rita erau la filmari…

- Epidemia de coronavirus a patruns in Europa, Italia fiind una dintre cele mai afectate țari. Statele Unite au inregistrat tot mai multe cazuri in ultimele saptamani, iar masurile de precauție pentru a stopa raspandirea bolii par sa fie limitate. Numarul de teste se epui

- Lumea nu este "pur și simplu pregatita" sa faca fața unei epidemii cu noul coronavirus, a declarat marți expertul care a condus misiunea comuna OMS/China și care a laudat masurile luate pentru stoparea propagarii epidemiei de catre autoritațile de la Beijing, scrie AFP."Trebuie…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…