Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul german Der Spiegel scrie ca victoria lui Zoran Milanovic are o importanta componenta simbolica, deoarece reprezinta semnalul ca în estul Uniunii, populiștii nu mai sunt pe val. Cotidianul german reamintește ca la ultimele alegeri din Slovacia, România și Ungaria, populiștii au…

- China s-a alaturat Rusiei în criticarea testarii de catre SUA a unei clase de rachete interzise, pâna când președintele Donald Trump a parasit, în urma cu câteva luni, un tratat încheiat de Washington și Moscova, în timpul Razboiului Recel, potrivit Newsweek,…

- Presedintele american Donald Trump vede in victoria zdrobitoare a premierului britanic Boris Johnson la alegerile legislative din Marea Britanie un semn bun pentru realegerea sa in 2020 la scrutinul prezidential din SUA, relateaza AFP. "Vreau sa il felicit pe Boris Johnson pentru victoria…

- Principalul consilier pentru politici comerciale al Casei Albe, Peter Navarro, a utilizat un alter ego fictiv pentru a alimenta discutiile privind conflictul comercial dintre China si SUA, potrivit cotidianului New York Times.

- Membrii SPD i-au ales sâmbata la președinția SPD, cu un procentaj de 53,05%, pe Norbert Walter-Borjans și Saskia Esken. Acest vot pentru un duo foarte critic fața de guvernul Angelei Merkel relanseaza speculațiile privind capacitatea cancelarului de a merge pâna la capatul mandatului sau,…

- Casa Alba a intarziat o propunere vizand restabilirea privilegiilor comerciale ale Ucrainei in august, in momentul in care presedintele Donald Trump ar fi facut presiuni asupra Kiev-ului pentru a-l ancheta pe rivalul sau politic, relateaza in editia sa de joi cotidianul The Washington Post, transmite…

- Netanyahu a renuntat luni la incercarea de constituire a unei majoritati in jurul partidului sau de dreapta, Likud. Gantz dispune doar de sprijinul a 54 de parlamentari, iar majoritatea necesara este de 61. In caz de esec, in Israel vor avea loc noi alegeri. “Ii mulțumesc lui Benjamin Netanyahu…

- Seful de personal in exercitiu al Casei Albe, Mick Mulvaney, a recunoscut joi ca presedintele Donald Trump a blocat un ajutor militar de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a presa Kievul sa investigheze o acuzatie legata de alegerile prezidentiale americane din 2016, care a fost respinse…