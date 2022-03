Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 17.30 Președintele SUA Joe Biden a spus recent ca exclude oricce intervenție in Ucraina, pentru ca asta ar insemna cel de-al treilea razboi mondial.Orașele Luțk, Ivano-Frankivsk au fost vizate de bombardanentele rusești, Dnipro fiind lovit pentru prima data de la inceputul invaziei ruse.…

- Grecia, locul de nastere al democratiei, sprijina sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei dupa invazia ei ilegala a Ucrainei si este gata sa gazduiasca refugiati ucraineni, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis marti in parlament, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ambasada distribuie și un mesaj al primarului din Kiev, oraș care rezista cu greu atacului Rusiei:"Inamicul continua sa lupte nu doar cu arme, ci și cu diversiuni informaționale.In special, crearea de pagini false ale reprezentanților autoritaților de la Kiev.Astazi, pe Instagram a aparut o clona a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca Ucraina a intentat un proces impotriva Rusiei la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), instanta suprema a ONU cu sediul la Haga, pentru interventia armata lansata la 24 februarie, informeaza Agerpres. „Ucraina a depus o plangere impotriva Rusiei…

- Personalitaților din intreaga lume ce condamna invazia Rusiei in Ucraina li se alatura și participanta țarii din vecinatatea noastra la Miss Universe 2021. Cea mai frumoasa femeie din Ucraina, Hanna Nepliakh face apel la incetarea conflictului armat și restaurarea pacii. Tanara in varsta de 27 de ani…

- Peste noapte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat o invazie in Ucraina. Vedeta lui Manchester City, Oleksandr Zinchenko a avut cuvinte dure la adresa lui Putin, dupa declanșarea ofensivei impotriva Ucrainei. Jucatorul de 25 de ani a intrat pe Instagram joi, de data aceasta pentru a-l acuza…

- Vladimir Putin a inceput atacul asupra Ucrainei, in dimneața zilei de 24 februarie, 2022, dupa publicarea unui videoclip in care iși motiva decizia. Bombardamentele au inceput in mai multe orașe din Ucraina, iar mii de oameni au inceput sa fuga din țara de frica razboiului. Acțiunile președintelui rus…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, Statele Unite nu au vazut inca nicio actiune din partea Rusiei care sa-i diminueze ingrijorarile cu privire la situatia din jurul Ucrainei.