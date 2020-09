Stiri pe aceeasi tema

- Cardinalul Becciu, care a fost silit sa demisioneze de catre Papa saptamana trecuta, a supravegheat si achizitii ale unor apartamente de lux din cartierul Knightsbridge din Londra, potrivit Financial Times, scrie Mediafax. Demisia a aparut dupa ce cardinalul a supravegheat o investiție suspecta tot…

- Cutremur in poliție! Dumitru Coarna lanseaza acuzații grave, dupa ce Liviu Vasilescu, șeful Poliției Romane, și-a dat demisia in cursul zilei de ieri. Adjunctul sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, a fost detasat la Politia Judeteana Harghita pe o perioada de sase luni, a anuntat marti…

- Conform datelor transmise de Institutul National de Fizica a Pamantului, seismul a avut magnitudinea de 2.2 grade pe scara Richter și s-a produs in s-a produs in imediata vecinatate a granitei dintre Romania si Ungaria.

- Federația Romana de Fotbal este zguduita dupa o noua serie de demisii. Dupa ce Viorel Duru, Directorul Sistemului Național de licențere al FRF, și-a inaintat demisia in urma cu cateva zile, surse federale informeaza faptul ca toți membrii departamentului de licențiere au facut același lucru! Lovitura…

- In jurul orei 16,30, doua echipaje de pompieri din Focsani, cu doua autospeciale si o barca pneumatica, au fost solicitate sa intervina in localitatea Botarlau pentru cautarea unui copil, posibil inecat in raul Putna, potrivit sursei citate. Conform celor de la ISU, cel care a anuntat faptul…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 7,8 s-a inregistrat marți seara (ora locala 22:12) (miercuri dimineața, ora Romaniei) in Alaska, in urma caruia a fost emisa o alerta de tsunami. Potrivit Institutului geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut loc in Golful Alaskai, la o adancime de 10 kilometri…

- Salvamontistii din Arges intervin, luni seara, pentru cautarea a doi tineri care au plecat inca de dimineata pe Varful Moldoveanu si nu au mai revenit, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major in Poliție! Scandal fara precedent: Mașini care circula fara ITP valabil ”Actiune…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania va demara un proiect de implementare a unui comparator online pentru primele RCA, ce va fi administrat de asociație, informeaza BAAR, potrivit MEDIAFAX.Prin intermediul acestuia, asigurații vor putea obține on-line informații privind prețul…