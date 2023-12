Stiri pe aceeasi tema

- Legislatia Uniunii Europene il protejeaza pe guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei daca urmatorul Guvern de la Varsovia are de gand sa il puna sub acuzare sau sa il suspende din functie, subliniaza presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, intr-o scrisoare trimisa luni, informeaza…

- Directorul general al companiei NuScale Power Corp si-a aparat marti afacerea cu reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, spunand ca lucrarile continua in SUA si in alte doua tari, printre care se numara Romania, dupa ce a anuntat ca a convenit cu un grup energetic din Utah sa puna capat proiectului…

- Masura anunțata de catre partidul naționalist de guvernamant Lege și Justiție (PiS) vine cu cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare din 15 octombrie și in condițiile in care formațiunea a facut din migrație o tema principala in campanie, inclusiv cu un referendum pe aceasta tema, relateaza…

- Ministerul de Externe polonez l-a convocat miercuri pe ambasadorul Ucrainei la Varsovia in legatura cu declarațiile facute de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la sesiunea anuala a Adunarii Generala a ONU, relateaza Reuters.

- Scandalul din Polonia legat de schema prin care oficiali diplomatici vindeau vize pe zeci de mii de euro afecteaza și relațiile germano-poloneze - marți, Germania l-a convocat la explicații pe ambasadorul polonez, iar ministra de interne germana, Nancy Faeser, a discutat cu omologul de la Varșovia despe…

- Ministerul de Externe de la Varsovia a anuntat vineri, 15 septembrie, ca l-a concediat pe seful serviciului sau juridic si a anulat toate contractele de externalizare a cererilor de viza, pe fondul unui scandal tot mai mare privind migratia, care are loc cu o luna inainte de alegeri, relateaza News.ro…