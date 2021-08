Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament din cartierul Dacia din Iasi, circa 15 persoane autoevacuandu-se, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit reprezentantului Biroului de presa al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, pentru stingerea incendiului izbucnit la…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament din cartierul Dacia din Iasi, circa 15 persoane autoevacuandu-se, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit reprezentantului Biroului de presa al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, pentru stingerea incendiului izbucnit…

- UPDATE: „Total persoane evacuate: 55 de la punctul Cazino și 62 de la punctul Aqua Magic. Nu mai sunt alte persoane de evacuat. Cele 2 persoane cu atac de panica au refuzat transportul la spital”, a mai anunțat ISU Dobrogea.Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din…

- Zeci de persoane au fost evacuate, mai multe case au fost avariate si inundate, mai multe autoturisme au fost luate de ape si o serie de drumuri sunt blocate in urma inundatiilor produse vineri in Muntii Apuseni, potrivit unui bilant transmis in cursul serii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din Mamaia, care s-au blocat, iar doua persoane au suferit atacuri de panica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Sistemul mecanizat al telegondolei s-a blocat si a fost pus in functiune…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Oituz din judetul Bacau, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, maiorul Andrei Grecu, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul pentu Situații de Urgența Mihail Grigore Sturza al județului Iași va organiza maine, intre orele 9,00 și 16,00, Ziua Porților Deschise. Copiii și insoțitorii acestora pot vizita sediile tuturor subunitaților din Iași, Pașcani și Targu Frumos.…

- Situatia autorizatiilor de securitate la incendiu va fi verificata in perioada urmatoare in toate statiile de metrou, a anuntat luni compania. Metrorex a demarat, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, procesul de verificare si autorizare la incendiu in statiile de metrou, se precizeaza…