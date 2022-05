Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se va indatora pentru generatii intregi in fata Statelor Unite, incercand sa obtina imprumuturi de miliarde de dolari pentru arme propuse de presedintele american Joe Biden, iar SUA incearca sa profite de pe urma razboiului, a declarat Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, Camera…

- Ministerul rus de externe a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a-i pune in vedere ca remarcile presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, despre omologul sau rus, Vladimir Putin, au adus relatiile diplomatice bilaterale aproape de punctul de ruptura,…

- Lumea se mișca, se schimba, se – indraznesc sa spun – urațește. Caci, pe fondul agresiunii militare declanșate de Rusia in Ucraina, se ajunge, din exces de zel, la absurditați și penibilitați pe care nu credeam ca le poate gandi cineva vreodata. Sa fie interzis Feodor Dostoievski! Sa nu se mai vorbeasca…

- Slawek Sobala, un polonez de 53 de ani, a fost timp de 8 ani singura sosie cunoscuta a președintelui rus Vladimir Putin, un job despre care spune ca i-a adus venituri mari. In prezent, Sobala locuiește in orașul polonez Wroclaw, unde se afla o mare comunitate de ucraineni. Viata sa a devenit mult mai…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Sebastian Vettel a precizat joi ca nu va participa la Marele Premiu al Rusiei din calendarul Formulei 1 dupa ce Vladimir Putin a ales sa invadeze Ucraina. „Este total greșit sa concuram in acea țara. Am avut un șoc cand am vazut știrile de dimineața. Este oribil sa vezi ceea ce se intampla. Oameni nevinovați…

- Intre timp, la Moscova, presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca recunoaste suveranitatea separatistilor din regiunile ucrainene Lugansk si Donetk si ca intrarea armatei ruse in Ucraina va depinde de situatia de pe teren. Este ultima luare de pozitie importanta a Rusiei dupa ce Senatul a votat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat vineri cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, care a avut consultari cu mai mulți lideri din NATO și ai instituțiilor Uniunii Europene pe tema tensiunilor de la granița Rusiei cu Ucraina.