Este cel mai toxic aliment din lume. Românii îl consumă zilnic fără să știe Potrivit BBC, este vorba despre uleiul de palmier, care este prezent atat in paine, in ciocolata, dar și in produsele de patiserie și de tip fast food. Totodata, sursa citata precizeaza ca modul in care este produs uleiul de palmier afecteaza oamenii, aerul pe care il respiram, dar si vietuitoarele salbatice.Estimarile arata ca in aproape jumatate din produsele intalnite in supermarketuri se regasește uleiul de palmier, iar potrivit unei directive din 2014 a Uniunii Europene producatorii au fost forțați sa mentioneze produsele in care acesta este folosit, dar aceasta regula nu a inclus si industria… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

