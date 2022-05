Stiri pe aceeasi tema

- ​O mașina Mercedes-Benz a devenit cea mai scumpa din lume, fiind cumparata pentru 142 milioane dolari. Modelul Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe a fost produs in 1955, doar doua astfel de mașini exista, iar recordul precedent este din 2018 și a fost depașit cu mult.

- Faimoasa fotografie "Le Violon d'Ingres" a lui Man Ray a intrat in istorie, devenind cea mai scumpa fotografie vanduta vreodata la licitație, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie's,…

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie's,…

- Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a incheiat luni, un acord pentru cumpararea platformei Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. ”Libertatea de exprimare este piatra de temelie a unei democratii functionale, iar Twitter este piata digitala a orasului, in care sunt dezbatute…

- Dacia Jogger a primit doar o stea la scorul general EuroNCAP, dar rezultatul nu a fost o surpriza pentru compania care spune ca Jogger este cel mai sigur model și nu conține lucruri care nu sunt neaparat necesare. Jogger a primit o stea și din cauza ca s-a schimbat in ultimii ani mult modul in care…

- Nou record la vedere pe foarte profitabila piața de arta din New York: Christie’s va vinde in mai un portret Marilyn Monroe pictat de Andy Warhol și estimat la 200 de milioane de dolari, ceea ce ar face din aceasta lucrare cea mai scumpa arta din secolul XX vanduta vreodata la licitatie. In cadrul…

- Faimoasa „Le Violon d'Ingres” a lui Man Ray este pe cale sa intre in istorie ca fiind cea mai scumpa fotografie vanduta vreodata la licitație, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …