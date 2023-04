Stiri pe aceeasi tema

- "Apropo de ce spune OMS-ul dupa pandemie, ce au spus și ce nu au spus. Credibilitatea lor este undeva pe la nivelul Marii moarte. Cel puțin pana cand nu se va schimba acea conducere tot politica fac și nu prea au legatura cu partea medicala", a spus medicul ieșean Tudor Ciuhodaru, duminica, la la un…

- Rata mortalitatii materne in Statele Unite a crescut puternic in 2021, al doilea an al pandemiei de COVID-19, potrivit datelor publicate joi, informeaza AFP. Mortalitatea materna este definita de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) drept un deces survenit in timpul sarcinii sau in termen de 42 de…

- Cincisprezece ventilatoare pulmonare, procurate de Organizația Mondiala a Sanatații, cu suportul financiar al Guvernului Japoniei, au fost distribuite instituțiilor medicale din Republica Moldova. Cu ajutorul acestor dispozitive medicale de ultima generație sunt restabilite și menținute funcțiile vitale…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis, luni, sa mentina nivelul maxim de alerta pentru pandemia de Covid-19, la trei ani dupa ce organizatia declara boala „urgenta de sanatate publica de interes global”. Expertii internationali au discutat, vineri, despre posibilitatea ridicarii urgentei…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca pandemia de COVID-19 continua sa reprezinte o urgența sanitara globala. Sursa articolului: OMS: COVID-19 continua sa constituie o urgența de sanatate publica și cea mai inalta forma de alerta Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Casa Naționala de Pensii Publice a anunțat ca pensionarii cu venituri de peste 4.000 de lei/lunar vor primi 10% in plus la pensie, din februarie. Beneficiarii sunt cei pentru care CCR a decis ca nu este legal sa le fie oprita contribuția pentru sanatate din pensia aflata in plata. CCR a hotarat ca…

- Intre 8 decembrie și 12 ianuarie, perioada in care China a renunțat la politica stricta „zero Covid”, numarul deceselor cauzate de Covid-19 in spitalele chineze a totalizat 59.938, a declarat Jiao Yahui, oficial de la varful Comisiei Naționale de Sanatate (NHC), intr-o conferința de presa, relateaza…

- Se doreste o abordare holistica atat a pacientului cat si a familiei sale. In Romania, insa, sunt pacienti care au 2 luni de cand nu si-au facut tratamentul, pentru ca medicamentele nu au ajuns in sectiile de oncologie. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi propune sa organizeze anul acesta un…