- Trei persoane care au primit organe de la o femeie bolnava de cancer au murit, dupa ce au dezvoltat, la randul lor cancer. Testele ADN au dezvaluit ca este vorba de aceleași celule canceroase in cazul tuturor celor patru pacienți.

- Un medic din Comisia de expertiza medicala a Casei de Pensii Maramures si o asistenta medicala au fost condamnati definitiv de Curtea de Apel Cluj la inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie (DGA), asistenta a primit bani de la peste 170 de beneficiari…

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata joi si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, in timpul unei furtuni violente, intr-un lac din statul american Missouri.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, sambata seara, ca autoritatile din Salaj au primit un apel prin care se anunta ca doua persoane sunt surprinse de viitura, pompierii deplasandu-se la fata locului."A fost primit un apel privind doua persoane posibil suprinse de viitura intr-o localitate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…