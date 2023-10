Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a intrunirii se regasesc consumul de droguri sau alte substante stupefiante de catre tineri și elevi, situația de securitate in regiunea Marii Negre, dar și planul…

- Lupta cu consumul de droguri in randul tinerilor va fi asumata de toate ministerele și instituțiile ce au atribuții in educarea și protejarea copiilor, iar fiecare școala va dispune de un „grup de acțiune” in acest sens, potrivit directorului Agenției Naționale Antidrog.

- Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog, a declarat luni seara, la Ediția Speciala de la Digi24, ca lupta cu consumul de droguri in randul tinerilor nu este pierduta și ca „de-abia a inceput batalia”. Ea a mai spus ca semnarea unui plan intre toate ministerele care au atribuții in educarea…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat luni, la Alba Iulia, ca este de acord cu includerea subiectului despre consumul de droguri in randul tinerilor pe agenda sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), asa cum a anuntat seful statului, Klaus Iohannis.Aflat la festivitatea…

- Consumul de droguri in randul tinerilor este un fenomen alarmant, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis, care a anuntat ca subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- O sursa din cadrul serviciilor de informatii ucrainene a oferit agentiei Reuters un numar de 17 extrase din conversatii ale soldatilor rusi cu familiile lor, interceptate in primele doua saptamani din iulie, care ofera o perspectiva asupra situatiei de pe linia frontului, chiar daca ele au fost filtrate…

- Discuția privind consumul de droguri in randul elevilor, prevenția și gestionarea acestui fenomen care cunoaște o amploare tot mai mare a constitut principalul punct al intalnirii tuturor directorilor de școli din județul Suceava. Subiectul a fost atins, intr-o prima faza, de președintele ...

- Violenta domestica in Ucraina a crescut vertiginos de la jumatatea anului 2022. Datele politiei arata o crestere a numarului de cazuri pe masura ce razboiul se prelungeste, iar asistentii sociali si oficialii fac legatura intre aceasta tendinta si presiunea adusa de conflict.Oficialii se tem ca problema…