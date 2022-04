Este bitcoin o religie? Ce spun istorici ai religiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați, Constantin și Corneliu. Iubiți, apreciați, modele pentru mii de creștini. S-au stins la distanța de șase luni unul de altul. Mai intai parintele Constantin, de la Dorohoi. Avea 52 de ani. L-a urmat fratele cel mare (58 de ani), de la Iași.

- Orice rapper mai joaca din cand in cand și la ruleta. E și cazul lui Drake, care a caștigat recent foarte mulți bani, pe care mai apoi i-a donat fundației lui LeBron James. Muzicianul a povestit intr-un videoclip postat miercuri pe Instagram (de la faimosul steakhouse Harbour 60 din orașul sau natal,…

- La Capela Spitalului din Sebeș s-a desfașurat astazi, 22 martie 2022, o activitate misionar-catehetica, intitulata „Pana ce Hristos va lua chip in voi!”, susținuta de parintele Mihai Claudiu Roșca, preot misionar in cadrul protopopiatului Sebeș, in colaborare cu doamna Anca Fantana, profesor de Religie…

- O sesiune aniversara „Eliade si India” va fi organizata, marti, de Ambasada Indiei, Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” Bucuresti si Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Romane, cu ocazia implinirii a 115 ani de la nasterea lui Mircea Eliade.

- Analiștii in criptomonede spun ca cel puțin 9 milioane de dolari au fost donate pana acum pentru sprijinul ucrainenilor in razboiul contra Rusiei, prin donații anonime Bitcoin, a informat BBC . Cercetatorii de la Elliptic, o companie de analiza blockchain, spun ca guvernul ucrainean, ONG-urile și grupurile…

- Prețul unui Bitcoin a scazut brusc, pierzand circa 7.000 de dolari in mai puțin de o saptamana, conform situației afișate luni, 21 februarie 2022, pe Coindesk. O posibila cauza a caderii pieței crypto ar fi situația geopolitica din estul Europei, potrivit unui analist. Razboiul din Ucraina are efecte…

- A fost o saptamana atat de grea pentru deținatorii de criptomonede incat mulți au glumit ca ar trebui sa-și gaseasca un loc de munca la McDonald’s. Chiar și Elon Musk ar putea avea nevoie sa-și reduca mesele: „Voi manca un Happy Meal la TV daca McDonald’s accepta Bitcoin ”, a scris marți pe Twitter…