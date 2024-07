„Este autoapărare”. Primul stat NATO care plănuiește să doboare rachetele ruseşti deasupra Ucrainei Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat ca Varsovia ia in considerare o propunere din partea Kievului de a dobori rachetele rusesti care se indreapta spre teritoriul polonez in timp ce acestea se afla inca in spatiul aerian ucrainean. Propunerea a fost inclusa intr-un acord comun de aparare intre cele doua tari, semnat in […] The post „Este autoaparare”. Primul stat NATO care planuiește sa doboare rachetele rusesti deasupra Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski a declarat ca Varsovia ia in considerare o propunere din partea Kievului de a dobori rachetele rusesti care se indreapta spre teritoriul polonez in timp ce acestea se afla inca in spatiul aerian ucrainean, relateaza BBC.

