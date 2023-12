Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, la Parlament, inainte de sedinta conducerii partidului, despre primarul din Alba Iulia, ca nu este un nou transfer si este o revenire” si i-a urat: Bine ati venit acasa!Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat la sosirea la sedinta PNL, despre…

- Activitatea la nivelul Serviciului Public Pașapoarte Suceava va funcționa și in perioada sarbatorilor de iarna cand vor fi deschise cinci ghișee iar daca va fi nevoie va mai fi deschis inca unul. Anunțul a fost facut de șefa serviciului, Livia Grigoraș, in cadrul unei conferințe de presa organizata…

- Banca Transilvania intenționeaza sa cumpere sucursala din Romania a bancii maghiare OTP Bank Nyrt. Discuțiile privind o posibila achiziționare se afla in faza avansata. Banca Transilvania este una dintre cele mai cunoscute banci din Romania. Pana la finalul anului, Banca Transilvania planuiește sa puna…

- Anunțul a fost facut de primarul Allen Coliban, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Local, care a mai spus ca de saptamana viitoare, brașovenii vor avea parte și de o facilitate la tarife, care a fost aprobata astazi, in cadrul ședinței de plen. Este vorba despre faptul ca schiorii brasoveni…

- Dennis Man (25 de ani) traverseaza o perioada foarte buna la Parma, pentru care a marcat 6 goluri și a oferit o pasa decisiva in 9 partide disputate in Serie B. Parma se afla pe prima poziție in eșalonul secund italian și are prima șansa la promovare. Forma buna pe care o traverseaza internaționalul…

- Antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, a vorbit la postul francez „Canal Football Club“ despre un posibil transfer al lui Kylian Mbappe la campioana Germaniei. Fost antrenor al lui PSG, in perioada iulie 2018 - decembrie 2020, Thomas Tuchel a fost contactat de jurnaliștii postului de televiziune francez…

- Val de aer polar peste Romania. Vremea se racește și vor fi ploi sau ninsori. Anunțul directorului ANM Vremea se schimba in Romania, sub influența unui val de aer polar. Urmeaza o perioada cu temperaturi mai scazute, ploi, iar la munte vor fi ninsori. Meteorologii anunța ca toamna iși intra in drepturi.…

- Potrivit sursei citate, in cadrul discutiei au fost abordate, printre altele, necesitatea protejarii tuturor civililor, evacuarea in siguranta a cetatenilor straini din Fasia Gaza si eliberarea imediata si neconditionata a tuturor ostaticilor. Totodata, a fost subliniata importanta actiunii umanitare…