- Un barbat a murit, iar un altul este grav ranit, fiind transportat la spital, in urma unei rafuieli intre doua grupuri de migranti, care a avut loc, luni, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Cei care i-au injunghiat pe cei doi sunt cautati de politisti. Doi migranti au fost injunghiati…

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Polițiștii de la Brigada de combatere a crimei organizate Timișoara au descins astazi astazi in Timișoara și Moșnița Noua. Ancheta DIICOT il vizeaza pe interlopul Paul Ștefan și pe cei care l-au ajutat sa-și faca o colaborare cu autoritațile pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsa in dosarele…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera timișeni pe drumul ce leaga localitațile Cenei și Uivar. Oamenii legii au interceptat un transport ilegal de migranți a carui destinație finala era Timișoara. Un roman care avea rol de calauza este cercetat penal.

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au acționat astazi, in jurul orei 13.30, in apropierea Garii de Nord din Timișoara, unde au existat sesizari ca... The post Este tragic! Peste 50 de migranți, depistați intr-o cladire din Timisoara. Foto appeared first on Renasterea…