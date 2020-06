Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Ograda cu struti, o afacere profitabila și banoasa a unui fermier din Alba, care produce 1.000 de pui pe an Marius Farcașiu din Sebeș conduce de 11 ani o afacere cu struți. A inceput mai mult dintr-o curiozitate, cu o familie de struți și un incubator, iar in prezent dispune și…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat sambata un set de masuri propuse pentru perioada in care Romania va iesi din starea de urgenta. Un capitol special vizeaza activitatea din unitatile de invatamant. Iata cum ar urma sa se deruleze totul, in scenariul in care ar fi aprobate masurile propuse…

- Petre Daea, fostul Ministru al Agriculturii, il acuza pe actualul ministru Adrian Oros ca a intrerupt programul pentru reabilitarea infrastructurii de irigații. In contextul unuia dintre cei mai secetoși ani, peste jumatate din culturile din Romania sunt compromise.

- Regiunea Ileia de pe coasta de vest a Greciei este regiunea cea mai specializata in agricultura, silvicultura si pescuit din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2017 o cota de 24,3% din valoarea adaugata bruta creata in Ileia a venit din cultivarea porumbului, tomatelor si altor fructe…

