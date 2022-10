Establishment-ul rusesc se clatină: Serviciile Secrete britanice anunță o schimbare de optică din partea forțelor pro-Kremlin Din ce in ce mai multi "actori din sistemul politic" rus isi inmultesc criticile la adresa conducerii Ministerului rus al Apararii in urma esecurilor militare care persista pe campurile de lupta in Ucraina in ultimele saptamani, potrivit serviciilor secrete britanice, potrivit DPA, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

