Esports: 7 ponturi pentru azi din Counter - Strike și League of Legends Ultimele trei zile nu au adus profitul așteptat, ceea ce a facut ca bilanțul ponturilor din meciurile de Counter-Strike sa scada de la 69% la 50%. Pana acum am ales 26 dintre ponturile oferite pe forumurile de specialitate, iar jumatate dintre ele au fost corecte. Pentru azi am ales 6 ponturi din Counter-Strike, la care am mers pe variante mai simple, la cote ceva mai mici decat de obicei. Am adaugat și o cota mare, 2. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

