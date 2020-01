Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters.



"Exista cateva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta de doua sau trei luni", a spus Esper in fata reporterilor.



"Daca se intampla asta, vom actiona si (...) vom lua masuri preemptive pentru a proteja fortele americane, pentru a proteja vietile americanilor".



Manifestantii sustinuti de iranieni care au aruncat cu pietre in ambasada SUA in doua zile de proteste…