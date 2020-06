Eshop-urile mentin afacerile pe linia de plutire - cumparam online inclusiv elemente pneumatice, hidraulice sau consumabile industriale Perioada de pandemie a restrictionat multe din domeniile de activitate. Restrictiile impuse de autoritati si din grija pentru angajati, siguranta si sanatatea echipei, multi angajatori au decis sa inchida temporar punctele de lucru.



A ramas insa varianta online ca singura cale salvatoare pentru business. Asa se face ca acum cumparam online aproape orice, inclusiv elemente pneumatice, scule hidraulice sau consumabile industriale.



Desigur, nu este o noutate ca online-ul a revolutionat tot. O dovada in plus este insa aceasta perioada. Tehnovest spre exemplu, isi continua aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

