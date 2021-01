Autor: Sorin Rosca Stanescu Din nou, statul subteran s-a dovedit mai puternic. A invins autoritațile. La puncte. Dar mai cu seama ne-a invins pe noi. I-a umilit pe cetațeni. S-a bagat in fața la vaccinuri. Cum a fost posibil? Cine raspunde cu capul? Ministrul Sanatații Vlad Viculescu, un personaj in legatura cu care pot depune marturie și cititorii și telespectatori mei ca m-am exprimat extrem de critic de multe ori, i-a atacat la baioneta pe esențiali. De fapt, a atacat in forța tocmai statul subteran care i-a propulsat partidul la putere. Și care l-a cocoțat pentru a doua oara in Guvern. Explicația…