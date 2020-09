Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 12 septembrie, Claudia Chiș, psihopedagog și consultant ABA, lanseaza la Buzau un proiect care se adreseaza parinților cu copii diagnosticați cu TSA. Este vorba despre un proiect in care se lanseaza un punct de lucru al Asociației Puzzle Romania și un nou centru de terapie pentru copiii…

- Pentru weekendul care a trecut, autoritațile au anunțat peste 26.500 de noi infectii, adica o medie zilnica de aproximativ 8.800. In condițiile acestei explozii de infectari cu SARS-COV-2, parinții ezita sau chiar refuza sa iși trimita copiii la școala.

- Ziarul Unirea DECLARAȚIE pe propria raspundere. Parinții iși vor duce copiii la școala pe semnatura. DOCUMENT Ministerul Sanatatii a publicat in sfarsit ghidul cu masuri pentru inceperea scolii. In prima zi de scoala, tu trebuie sa completezi o declaratie prin care iti asumi faptul ca nu iti vei duce…

- Știu ca timpurile au schimbat obiceiurile, iar tehnologia, telefonul și tableta au devenit un reflex pentru timpul liber al copiilor. Noi imbrațișam ideea ca joaca adevarata nu poate fi ocolita și uitata. In afara de faptul ca intreținem, trecem la a moderniza și schimba locuri de joaca intens exploatate…

- In Estonia nu exista abandon școlar, iar estonienii au reușit sa isi transforme educatia dupa modelul finlandez. Despre toate acestea a vorbit la Pașaport Diplomatic adjunctul ministrului educatiei, Mart Laidmets.

- Cheltuielile pentru unele servicii de diagnosticare și terapie a copiilor cu autism vor fi acoperite, in premiera pentru tara noastra, prin polita de asigurare medicala obligatorie. Un contract in valoare de aproape 500 de mii de lei a fost semnat intre Compania Naționala de Asigurari in Medicina si…

- Un accident produs vineri in Buzau, la intersecția strazilor Alexandru Marghiloman și Columbelor, s-a soldat ca ranirea unui motociclist. O șoferița neatenta a lovit cu mașina un motociclu pe care se deplasa un barbat de 39 de ani. Potrivit polițiștilor, Vinovata este o femeie de 46 de ani, din localitatea…

- In cea de-a doua parte a unui interviu acordat Libertatea, Șerban Iosifescu, președintele agenției guvernamentale care evalueaza calitatea școlilor și liceelor, atrage atenția, in plina perioada de inscriere a absolvenților de clasa a VIII-a la liceu, ca sistemul de alegere a unitații de invațamant…