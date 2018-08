Esecul preluarii Piraeus Bank a costat scump Patria Bank. Costul de oportunitate al blocarii lichiditatilor tine pe minus banca si in S1. Noul pariu pe profitabilitate, in a doua jumatate a anului!

Stiri pe aceeasi tema

- Graba a costat-o scump pe o soferița de 50 de ani din Cernatesti. In timp ce conducea un autoturism pe DJ 203 k, a patruns pe contrasens in urma unei depasiri neregulamentare si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar din direcția Sapoca catre Buzau, de un buzoian de 32 de…

- Costul mediu pentru un kilometru de linie feroviara de mare viteza este de 25 milioane euro in UE, dar vitezele medii sunt la 45% din cele proiectate și multe dintre liniile de mare viteza din Europa au fost construite nu in funcție de ce era nevoie, ci in funcție de interesele politice, arata un raport…

- Ultimii ani au adus o oarecare consolidare la nivelul sitemului bancar romanesc, caracterizat prin foarte multe banci mici (26), si un grup de zece banci care controleaza peste 80% din piata. Toti analistii si bancherii se intrea ba cum de rezista bancile mici in contextul in care piata…

- Un restaurant din Statele Unite a decis sa celebreze intr-un mod inedit ziua Milkshake-ului de vanilie, care a fost marcat ieri in toata America. Administratorii localului au pregatit cel mai scump Milkshake din lume, performanta care a fost inclusa si in Cartea Recordurilor.

- "Oferirea optiunii de alegere intre cele doua sisteme - privat si de stat - dar si reducerea semnificativa a necrutatorului comision de 2,5% initial (1,7%, doar recent) sunt doua masuri corecte. Acest coeficient perceput initial, lipsit de curtoazie profesionala, cumuleaza un minus semnificativ din…

- Doi soferi au fost amendati cu cate 10.000 de lei, fiind prinsi vineri, la scurt timp dupa ce si-au parcat masinile pe o plaja din nordul statiunii Mamaia. Un al treilea sofer care si-a parcat masina pe plaja nu a fost identificat.

- In timp ce soferii romani fac live-uri pe Facebook, la volan, provocand adevarate tragedii, ca accidentul groaznic din Ungaria, la Paris politistii actioneaza. Dan Negru a povestit cum s-a trezit cu o amenda, in timp ce statea la semafor si butona telefonul.

- WTA a sancționat-o drastic pe arbitra Martha Mrozinski, dupa ce aceasta s-a certat cu Karolina Pliskova, numarul 6 WTA, in cadrul turneului de la Roma. Totul a pornit de la un punct pe care arbitra nu l-a validat cehoaicei, dupa ce a refuzat sa coboare pe teren pentru a verifica urma mingii. Pliskova…