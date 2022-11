Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata ca liderii de la Moscova sunt nervoși, derutați și […] The post Eșecul militar din Ucraina produce nervozitate la Kremlin. Putin e ”disperat” sa evite infrangerea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .