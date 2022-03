Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce președintele Vladimir Putin a panicat toata planeta cand a anunțat ca pune in alerta armele nucleare, iar ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit ieri despre un al treilea razboi atomic, acum acesta din urma revine și acuza statele occident

- Nu avem de ce sa ne temem de amenințarile nucleare venite din partea lui Vladimir Putin, spune președintele american Joe Biden. Este reacția venita dupa ce Kremlinul a ordonat creșterea gradului de alerta pentru forțele nucleare. Potrivit evaluarii din acest moment, administrația de la Washington…

- Kremlinul a trimis, din Africa, peste 400 de mercenari din grupul paramilitar Wagner, la Kiew, pentru a-i asasina pe președintele Volodimir Zelenski și pe membrii guvernului sau. Mercenarii ar avea ordin de la Vladimir Putin ca sa-l elimine pe Zelensky – și pe alte 23 de personalitați guvernamentale…

- Partidul Popular European spune ca invazia Ucrainei de catre Rusia este o crima internaționala și susține, impreuna cu Parlamentul European, sancțiuni severe „care vor asigura ca Kremlinul va fi tras la raspundere pentru acțiunile sale”.

- Apar informații noi in criza din Ucraina. Un purtator de cuvant de la Kremlin, a anunțat, joi, 24 februarie, ca președintele rus Vladimir Putin e pregatit sa negocieze cu Kievul asupra „neutralitații” Ucrainei, titreaza Politico. Dmitri Peskov a susținut ca președintele rus e pregatit sa discute cu…

- Situația din estul Ucrainei este critica! Vladimir Putin a ordonat luni seara trupelor ruse sa intre in teritoriile separatiste din Ucraina pentru o misiune de menținere a pacii in Donețk și Lugansk. Ordinul a fost dat la scurt timp dupa ce Kremlinul a recunoscut independența celor doua regiuni separatiste…

- „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț”, spune Kremlinul , acuzand Statele Unite ca duc o „campanie de propaganda” in legatura cu avertismentele sale de invazie. „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț” Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca „isteria Casei Albe este mai…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…