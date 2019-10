Eșecul justiției în dosarul Colectiv Astazi se împlinesc patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, în urma careia 65 de tineri au murit. Însa din 30 octombrie 2015 și pâna acum nimeni nu a fost tras la raspundere. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Parchetul General anunta ca a solicitat joi Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta inregistrarea video cu locul tragediei de la clubul Colectiv, aparuta in presa, procurorii sustinand ca nu au avut la...

- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la alegerile prezidentiale, a declarat joi, la Oradea, ca solicita, in mod ferm, autoritatilor sa incheie dosarul Colectiv, fiind surprins de existenta filmarii oficiale...

- Nicolae Banicioiu NU s-a prezentat miercuri la sediul Parchetului General, unde a fost citat pentru a fi audiat ca martor într-un dosar disjuns din &"Colectiv&". Familiile victimelor au cerut ca fostul ministru al Sanatații sa fie adus cu mandat.

- Raed Arafat a refuzat sa faca declaratii la intrarea in sediul Parchetului, insa din multime i s-a strigat "Criminalule! Criminal dement ce esti! O sa raspunzi in fata justitiei!", potrivit hotnews.ro. Dosarul a fost deschis dupa ce familiile si prietenii victimelor din clubul Colectiv au acuzat autoritatile…

