- Rapid a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, și va incheia etapa cu numarul 4 pe locul secund. Mihai Iosif (46 de ani) se felicita pentru inspirația de a-l introduce pe Ștefan Panoiu (18 ani), autorul unicului gol. Cronica meciului FC Argeș - Rapid „A fost un meci pe care l-am controlat. Suntem fericiți,…

- Rapid a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0. Cristian Sapunaru (37 de ani) este pregatit pentru derby-ul cu FCSB, de runda viitoare. Cronica meciului FC Argeș - Rapid „Am reușit tot ce ne-am propus pana in acest moment. Suntem la Rapid, e normal sa ne daruim și sa mergem langa fani. Mai e pana la meciul…

- FC Voluntari a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Adrian Mutu (42 de ani), antrenorul oltenilor, crede ca rezultatul nu a fost conform cu realitatea din teren. Cronica meciului FC Voluntari - FCU Craiova „Puțina frustrare exista. Cateodata nu ințeleg fotbalul. In seara…

- FC Argeș nu a reușit sa obțina niciun punct din deplasarea din Banie, din prima etapa. Piteștenii au pierdut la limita, 0-1 cu Universitatea Craiova și antrenorii Mihai Ianovschi, respectiv Andrei Prepelița au plecat cu regrete. Vezi video! Citește și: Marinos Ouzounidis admite ca jocul scarțaie. Vezi…

- Rapid va juca meciurile de pe teren propriu pe Arena Naționala. Victor Angelescu, finanțatorul Rapidului, a dat asigurari in acest sens. CONTEXT: Gigi Becali susține ca giuleștenii nu pot juca meciurile de pe teren propriu pe Arena Naționala: „Am vazut ca a zis Daniel Niculae ca Rapid va juca pe Arena…

- In noaptea de 4 iulie a.c., in jurul orei 23.00, politistii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, fara victime, pe Calea București din municipiul Pitești. Citește și Bacalaureat. Rata de promovare (inainte de contestații) in județul Argeș…

- Lucrurile nu stau tocmai roz pentru Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei are probleme cu banii, iar starea lui de sanatate este din in ce in ce mai șubreda. Soțul Oanei Lis are o pensie infima. Cați bani primește lunar, de fapt, Viorel Lis și pe ce o cheltuie. Ce pensie rușinoasa are Viorel…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat meciul cu Sepsi OSK, pierdut de echipa sa cu 0-1. Cronica meciului CFR Cluj - Sepsi Antrenorul „feroviarilor” și-a laudat adversara de astazi și a admis ca echipa sa nu ar fi meritat mai mult de un punct. In pofida situației delicate,…