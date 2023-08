Ministrul Mediului, Mircea Fechet a anuntat pe 22 august, in cadrul unei conferințe de presa, ca in Romania procentul de colectare selectiva a deseurilor este de 12 – 14% si a precizat ca s-au investit foarte multi bani in infrastructura de sortare, iar de multe ori aceasta este nefolosita. In contextul in care colectarea selectiva a devenit obligatorie inca din 2019, Romania se afla pe ultimul loc european la acest capitol, deși producem cel mai mic volum de deșeuri pe cap de locuitor. In prezent, beneficiem de peste 1,2 miliarde de euro de la UE pentru a rezolva problema deșeurilor pana in…