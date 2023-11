Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia municipala a sistemelor de producere a energiei din Utah (UAMPS) si NuScale Power Corporation (NuScale) au anuntat joi ca au convenit de comun acord sa renunte la proiectul de energie fara carbon (CFPP), se arata intr-un comunicat al companiei americane. Costurile proiectului ar fi crescut…

- Proiectul inovator al NuScale privind construierea reactorelor modulare mici (SMR) a fost anulat in SUA, fiind invocata creșterea cu 53% a costurilor, informeaza Bloomberg citat de Hotnews. Reactoarele urmau sa fie construite in Utah, insa NuScale și Utah Associated Municipal Power Systems au convenit…

- In sfarșit, romanii scapa de niște drumuri pe la autoritați. Certificatele de nastere, de casatorie si de deces vor putea fi obtinute in sistem online, in urma implementarii proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila – SIIEASC”. Potrivit Biroului de presa al Ministerului…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția, cu ocazia unui eveniment unde a fost prezentat „Raportul de Țara privind Clima si Dezvoltarea”, elaborat de Banca Mondiala, de pericolele reprezentate de schimbarile climatice, inclusiv pentru Romania.

- „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” Inceperea proiectului: “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Poiana Lacului, judetul Arges – Scoala Gimnaziala Nr.1 Poiana Lacului” ​Comuna Poiana Lacului in calitate…

- Concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta Romania la cea de-a 60-a editie a Expozitiei Internationale de Arta - la Biennale di Venezia, concurs public de creatie deschis participarii autorilor individuali sau reuniti in grupuri, ori persoanelor juridice fara scop patrimonial (organizatii…

- The heat that’s baked the Mediterranean this summer has shifted to eastern Europe, with temperatures exceeding 39C. Romania issued extreme heat warnings, with the mercury climbing to similar levels on Wednesday, while authorities in Republic of Moldova put out wildfire alerts, according to Bloomberg.…

- Informațiile despre reactoarele modulare din SUA, care vor fi instalate la Doicești, in Romania, devin din ce in ce mai dubioase. Reactoarele sunt in faza de laborator, dar și mai grav este ca tot in laborator vor fi și construite. Mai mult, ca sa mențina proiectul comercial s-au facut derogari de la…