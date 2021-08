Stiri pe aceeasi tema

- NASA anunța ca roverul Perseverance a esuat in prima sa incercare de a colecta o bucata de roca de pe Marte. Proba urma sa fie prima dintre cele aproximativ 30 de mostre care vor fi aduse pe Pamant in cativa ani pentru a fi analizate. Agentia spatiala americana a publicat vineri fotografii care aratau…

- Roverul Perseverance al NASA se pregatește sa colecteze primul eșantion de roca de pe Marte. Oamenii de știința spun ca studierea materialelor de pe suprafața Planetei Roșii in laboratoarele sofisticate de pe Pamant reprezinta cea mai buna șansa de a afla daca a existat viața pe Marte, potrivit BBC.

- China vrea sa trimita prima sa misiune cu echipaj uman pe Marte in 2033, umand ca ulterior sa aiba loc zboruri regulate, potrivit unui plan pe termen lung pentru construirea unei baze locuite permanent pe Planeta Rosie si exploatarea resurselor acesteia. Planul ambitios, care va intensifica o cursa…

- Zilele noroase sunt rare in atmosfera subțiata și uscata a planeteei Marte. Norii se gasesc in mod obișnuit la ecuatorul planetei in cea mai rece perioada a anului, cand Marte este cel mai indepartat de Soare. Roverul Curiosity al NASA a reușit sa transmita pe Pamant cateva imagini cu norii stralucitori…

- China a reusit sâmbata sa puna cu succes pe suprafata planetei Marte micul sau robot teleghidat Zhurong, ceea ce constituie o premiera pentru tara asiatica, a indicat televiziunea publica CCTV, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Asolizarea pe Planeta Rosie este deosebit de complicata si numeroase…

