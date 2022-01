Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara are parte de un meci teoretic usor. Prin prisma clasamentului „Leii din Banat” intalnesc cea mai slaba formatie din campionat dupa ce au trecut fara emotii in primele zile de campionat de penultima clasata – Rapid. Totusi, antrenorul Dragan Petricevic isi tine elevii in priza inaintea…

- Doi soferi au ajuns la spital, joi, cu mai multe leziuni, dupa ce autoturismele pe care le conduceau au intrat in coliziune, a informat Biroul de Presa al IPJ Harghita. "Din primele cercetari efectuate de echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, s-a stabilit faptul ca, la iesire…

- In ultimele 2 zile, Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” și INCDMM „Cantacuzino” a confirmat inca 91 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului Sars-Cov-2. Autoritațile anunța ca este vorba despre 46 de barbați și 45 de femei cu varste cuprinse intre 0 ani și peste 80 de…

- "Leii" din Banat incep anul in forta. Primele meciuri din 2022 programate in Liga Nationala de baschet masculin sunt programate marti, iar printre echipele care vor evolua se afla si SCM OHMA Timisoara.

- SCM OHMA Timișoara susține doua teste importante in Liga Naționala de baschet masculin (LNBM). Leii din Banat joaca sambata, 11 decembrie de la ora 18,00, in deplasare, cu CSM Galați, iar 48 de ore mai tarziu au meci langa București, cu CSO Voluntari, restanța din etapa prima a campionatului. Jocul…

- FCC Baschet UAV Arad isi continua parcursul perfect in Liga Nationala de baschet feminin, cu prin victoria reusita in fata echipei Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta cu scorul de 63-55 (19-16, 25-16, 5-15, 14-8), luni, la Timisoara, intr-un meci considerat in deplasare, in devans din cadrul…

- SCM OHMA Timisoara a trecut fara probleme de CSA Steaua pe teren propriu in jocul din Liga Nationala la baschet masculin. „Leii” lui Dragan Petricevic s-au impus cu 84-66 dupa un meci in care nu au pierdut niciun sfert! Dupa esecul de la fotbal, bucurestenii au pierdut si duelul de sub panou de pe Bega.…

- CSA Steaua a pierdut duminica la Timișoara, 1-2, partida cu Politehnica, din etapa a 15-a a Ligii 2, iar dupa meci jucatorii Stelei au vandalizat vestiarul de la stadionul Dan Paltinișanu, relateaza GSP, care preia o postare de pe Facebook a clubului timișorean. „? CSA Steaua București, mulțumim pentru…