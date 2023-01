Stiri pe aceeasi tema

- Robert Moldoveanu (23 de ani), atacant la Petrolul, a rabufnit dupa infrangerea cu Chindia, 1-2, nemulțumit de starea gazonului de pe „Ilie Oana”. Meciul de astazi dintre Petrolul și Chindia a reprezentat o adevarata provocare pentru fotbaliști, avand in vedere starea gazonului, puternic afectat de…

- In perioada 4-14 ianuarie 2023, echipa clasata pe locul 7 in ierarhia de la finele anului trecut din SuperLiga, FC Petrolul Ploiești, a avut parte de un stagiu de pregatire foarte bun in stațiunea Side, din Antalya, decizia deplasarii in Turcia fiind una inspirata, chiar daca, de saptamana viitoare,…

- Hermannstadt a intrerupt amicalul din Antalya cu Bandirmaspor, locul 5 din liga a doua turca, la inițiativa antrenorului Marius Maldarașanu. S-a intamplat aproape de minutul 80, cand sibienii conduceau cu 3-0. Reporterul Vlad Nedelea și cameramanul Iosif Popescu sunt in Belek (Antalya, Turcia) și transmit…

- Dupa ce au caștigat primul joc de verificare al anului, 3-2 cu Torun Tovuz, „lupii” s-au intors, ieri, la programul cu doua antrenamente, primul fiind programat, de dimineața, in sala de forța a hotelului in care este cazata delegația ploieșteana. S-a lucrat, astfel, specific, pentru ca, dupa-amiaza,…

- Stefan Purtic (24 de ani, mijlocaș defensiv) va semna cu Petrolul in zilele urmatoare. Sarbul a ajuns miercuri seara in Turcia, unde e cantonata nou-promovata, și, informeaza prahovenii, „a efectuat in aceasta dimineața primul antrenament alaturi de noii sai coechipieri, urmand ca in zilele urmatoare…

- Dupa o scurta vacanța, de doua saptamani, petroliștii se vor intoarce la pregatiri imediat dupa Anul Nou, reunirea lotului și primul antrenament din 2023 urmand sa se desfașare pe data de 3 ianuarie, la Ploiești. O zi mai tarziu se va pleca in Antalya, pentru un stagiu centralizat de zece zile, lucrurile…

- La un pas de play-off, Petrolul a debutat nu mai puțin de 10 jucatori - record - in actuala stagiune de Superliga. Sportiv, prahovenii au surprins placut in prima parte a campionatului. Nou-promovata este egala FCSB-ului la puncte (26), ocupanta poziției a 6-a, deși se confrunta cu serioase probleme…