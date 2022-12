Stiri pe aceeasi tema

- Penultima etapa a turului Diviziei A1 la volei feminin a fost una foarte interesanta. Cel mai dramatic meci s-a disputat in sala Elite, din Capitala, acolo unde Rapid s-a impus cu scorul de 3-2 in fața celor de la CSM București, dupa ce a revenit de la 1-2 la seturi. CSM, deși a plecat cu [...] Articolul…

- Volei Alba Blaj și CSM Targoviște au debutat cu infringeri in Liga Campionilor la volei feminin. Daca CSM Targoviște nu a avut practic nici o șansa in deplasarea de la Istanbul, unde a a 3-0 (25-18, 25-14, 25-22), la Istanbul, de Eczacibasi, Volei Alba Blaj a pierdut dupa un meci de mare lupta in Franța.…

- In cel mai spectaculos din disputat meci, CSM Targoviște a invins, pe propriul teren, cu scorul de 3-1, pe Rapid. Giuleștencele au suferit astfel primul eșec din campionat, așa ca singura formație neinvinsa ramane CSM Volei Alba Blaj. Rodica Buterez și Ana Bjelica, de la gazde, respectiv Cese Montalvo,…

- Etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin a inceput inca de vineri, cu o victorie clara a formației CSM Targoviște, la Cluj-Napoca. CSM Targoviște nu a avut nici o emoție in deplasarea de la Cluj-Napoca. Oaspetele s-au impus cu scorul de 3-0, dupa un meci in care Iuna Zadorojnai și Adriana Matei…

- Etapa a cincea a Diviziei A1 la volei feminin a fost una a echipelor oaspete, toate meciurile fiind caștigate de formațiile vizitatoare. Cea mai echilibrata partida a fost chiar debry-ul dintre Dinamo și Rapid. Disputata in sala Dinamo, intalnirea a fost una cu multe schimbari de situație pe tabela:…

- Divizia A1 (f): Rezultatele etapei a patra a campionatului 2022/ 2023Sambata, 12 noiembrie CSM Targoviște – Dinamo 2-3 (26-28, 23-25, 25-23, 25-23, 12-15) CSO Voluntari – CSM Știința Bacau 3-1 (25-27, 25-10, 25-18, 25-9) CSM București – SCMU Craiova 3-2 (14-25, 27-25, 24-26, 26-24, 15-10) CSM Volei…

- Rezultatele primei etape a Diviziei A1 (f) Sambata, 29.10.2022 SCMU Craiova – CSM Targoviște 1-3 (12-25, 25-23, 21-25, 27-29) CSM București – U NTT Data Cluj 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20) CSM Știința Bacau – FC Argeș 0-3 (23-25, 30-32, 23-25) CSM Lugoj – Rapid 2-3 (25-18, 15-25, 15-25, 25-23, […]…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa a 14-a Vineri, 14 octombrie Ora 18.15 FC Argeș – FC Voluntari Ora 21.00 FC Hermannstadt – FC Rapid 1923 Sambata, 15 octombrie Ora 15.30 FC Botoșani – FCU Craiova 1948 Ora […] Articolul A FOST STABILIT PROGRAMUL…