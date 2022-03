Eşec, la malul mării! Athletic Neptun Constanta – CSM Petrolul 86-71 (28-13, 15-22, 28-19, 15-17) Petre Apostol Dupa infrangerea suferita pe teren propriu, cu SCM OMHA Timisoara, de la mijlocul saptamanii trecute, echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiesti s-a deplasat la malul marii, pentru confruntarea cu Athletic Neptun Constanta, de sambata. Cu miza mare in lupta pentru play-off – trupa constanteana, pregatita de Alexandru Olteanu, fiind in zona de la mijlocul clasamentului, meciul a fost departe de asteptarile tehnicianului ploiestenilor, Mihai Popa. Semnele de ingrijorare au venit din primul sfert, cand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiesti a cedat, miercuri seara, pentru prima data in 2022, in Sala „Olimpia”, CS SCM OHMA Timisoara- formatie intr-o evidenta schimbare de „look” in acest an- reusind sa castige destul de clar, cu toate ca ploiestenii au avut ceva emotii pe final, dupa o revenire…

- La aproape o luna de la ultimul joc oficial disputat, din cauza amanarilor ca urmare a infectarilor cu Covid-19, ori in lotul propriu, ori in cel al adversarilor, echipa CSM Petrolul Ploiesti a revenit in forta in Liga Nationala de Baschet Masculin. Luni seara, elevii antrenorului Mihai Popa au intalnit,…

- Programat vineri seara, meciul de baschet dintre FC Arges Pitesti si CSM Petrolul Ploiesti, contand pentru etapa a 19-a a Ligii Nationale, a fost amanat. Conform informarii Federatiei Romane de Baschet, hotararea de amanare s-a luat ca urmare a faptului ca „6 persoane din cadrul FC Arges Pitesti au…

- CSM Petrolul Ploiesti – BC CSU Sibiu 89-81 (28-15, 22-23, 26-24, 13-19) Final de weekend de exceptie pentru iubitorii baschetului ploiestean, care au avut parte de o victorie mare obtinuta de CSM Petrolul, duminica seara, in Sala „Olimpia”, in fata celor de la BC CSU Sibiu, contracandidati la clasarea…

- „Negativi” inaintea deplasarii de ieri din Harghita, cei de la SCM OHMA Timisoara se vad acum intr-o situatie delicata. Doua cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost anuntate la echipa, fara a se specifica numele jucatorilor in cauza, insa e cert ca e vorba de nume implicate in partida cu Miercurea…

- U BT Cluj Napoca – CSM Petrolul Ploiesti 106-64 Deplasarea pe terenul campioanei baschetului romanesc, U-BT Cluj-Napoca, a fost una de cosmar pentru nou-promovata echipa CSM Petrolul Ploiesti, gazdele ruland la turatie de Europa – acolo unde stau foarte bine in acest sezon, fiind calificate in Top 16…

- CSM Petrolul Ploiesti – CS Municipal Targu Jiu 94-88 Primul meci oficial din 2022 le-a oferit baschetbalistilor pregatiti de Mihai Popa sansa de a intrerupe seria de sapte infrangeri din finalul anului trecut, CSM Petrolul Ploiesti reusind, marti seara, sa se impuna in Sala „Olimpia” cu 94-88 (19-19,…

- CSM Petrolul Ploiesti a trebuit sa se recunoasca invinsa de echipa din „Stefan cel Mare” dupa un meci pentru care o descriere precum „nerecomandat cardiacilor”, „thriller” sau „meci nebun” pare prea putin. Ploieștenii au pierdut dupa trei reprize de prelungiri (situație foarte rar intalnita la baschet!!!),…