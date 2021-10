Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Premierul desemnat Dacian Ciolos, presedinte al USR, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale, ca nu s-a ajuns la nicio concluzie. ‘Nu s-a ajuns la nicio concluzie. O sa am o sedinta de Birou Executiv‘, a afirmat Ciolos. Liderul USR va sustine declaratii…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Președintele PNL insista pe ideea ca USR ar trebui sa faca o majoritate cu AUR și PSD, insa discuțiiel vor continua, in condițiile in care Dacian Cioloș dorește refacerea…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a ajuns la sediul PNL unde incepe discuțiile cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian in vederea formarii unei majoritati parlamentare. Negocierile par sortide eșecului, dupa ce liderii PNL au discutat, marți, sa nu susțina un guvern Cioloș in Parlament. De…

- Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea a spus ca in USR nu s-a luat decizia ca Florin Cițu sa nu faca parte dintr-un viitor guvern, in cazul in care PNL, USR Și UDMR vor reface coaliția de guvernare. Totuși, in USR exista mai multe voci care spun ca premierul demis…

- Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea spune ca nu exista nicio decizie a USR prin care sa fie refuzata intrarea lui Florin Cîțu în guvern în alta poziție decât în cea de prim-ministru, într-un posibil guvern Cioloș. Întrebat,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu este optimist înaintea discuțiilor de miercuri cu premierul desemnat Dacian Cioloș pentru refacerea coaliției USR-PNL-UDMR și spune ca liderul USR "trebuie sa-și arate capacitatea de a coagula o majoritate"."În funcție de discuții putem sa mergem…

- "Nu este in intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilitati politice. Noi ne asumam aici niste masuri de guvernare care cred ca nu sunt compatibile cu felul in care PSD si AUR vad lucrurile. Am spus lucrul acesta de la inceput. Intentia…