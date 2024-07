Eșec istoric la Bacalaureat: Cele mai slabe rezultate din ultimul deceniu Rezultatele publicate pe site-ul Ministerului Educației au scos la iveala faptul ca anul acesta a fost susținut cel mai slab Bacalaureat din ultimul deceniu. Mai exact, 39 de elevi care au susținut examenul de Bacalaureat 2024 au obținut media 10. Se pare ca aceste rezultate reprezinta cel mai mic numar de medii de 10 la […] The post Eșec istoric la Bacalaureat: Cele mai slabe rezultate din ultimul deceniu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

