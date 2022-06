Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Impreuna! (centru), care il sustine pe presedintele Emmanuel Macron, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar din Franta, dar nu va avea majoritate, astfel ca Guvernul instalat recent ar putea fi schimbat, iar reformele probabil vor fi blocate. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, transmite AFP. Daca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, transmite AFP.Daca…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns miercuri dupa-amiaza la Chișinau, intr-o vizita oficiala, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu”. Liderul francez a fost intampinat de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit site-ului moldovenesc Agora.Cei…

- Resetarea spațiului european este mega-planul pregatit de Emmanuel Macron pentru cel de-al doilea mandat in fruntea Franța. Proaspat reales președinte, liderul de la Elysee deja vorbește despre nevoia de a schimba oranduirea și forma de organizare pe Batranul continent. UE s-a perimat in doar cateva…

- Duminica se desfașoara cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze. Doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, se infrunta pentru a ajunge la Elysee, intr-o reeditare a scrutinului din 2017, in urma careia actualul președinte in exercițiu al Franței a ieșit

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis sa se concentreze mai mult asupra politicilor climatice si de mediu daca va castiga realegerea la 24 aprilie, in incercarea de a atrage noi alegatori din randul ecologistilor, relateaza DPA. „Urmatorul meu prim-ministru va fi direct responsabil de planificarea…

- Partidele traditionale de dreapta si de stanga erau deja in agonie de ani de zile in Franta, iar primul tur al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica le-a batut un nou cui in sicriu. Potrivit rezultatelor partiale, candidata socialista Anne Hidalgo a obtinut un rezultat umilitor, fara precedent,…