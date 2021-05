Stiri pe aceeasi tema

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana…

- Cel mai important proiect științific al Romaniei este tras pe dreapta. Laserul de la Magurele a fost exclus temporar din cel mai mare proiect de cercetare din Uniunea Europeana. Decizia a fost luata de Comisia Europeana. Directorul Institutului de Cercetare de la Magurele, Nicolae Marius Marginean,…

- Comisia Europeana a aprobat formarea noului ELI – ERIC fara Laserul de la Magurele! Aceasta este vestea momentului pentru Romania. Una extrem de proasta, ce este drept. Dar in niciun caz și surprinzatoare pentru autoritațile de la București… Pentru ca inca din 23 februarie titram ” Efectul Ciuca: Franța…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana pe 5 mai…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca Romania va plati consultanța pentru recalcularea pensiilor romanilor. Asta deși procedura a inceput de pe vremea cand la guvernare era PSD. Vestea proasta e ca deocamdata cei de la Munca sunt inca in stadiul de evaluare a dosarelor și de trecere a acestora…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- De foarte mulți ani, țara noastra iși importa marea majoritate a produselor. Astfel, puține dintre lucrurile pe care le gasim astazi in magazine sunt produse pe teritoriul țarii noastre. Din pacate, cu timpul, acest lucru devine o mare problema, in special pentru producatorii locali. Aceștia sufera…