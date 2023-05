Stiri pe aceeasi tema

- Cu sase luni inainte de alegerile legislative, Partidul Socialist al premierului Pedro Sanchez a suferit un esec foarte clar la alegerile municipale si regionale desfasurate duminica in Spania, potrivit primelor rezultate oficiale si proiectiilor media, comenteaza AFP.

- O "agresiune israeliana" a vizat Damascul in cursul noptii de duminica spre luni, a anuntat televiziunea oficiala siriana, adaugand ca apararea antiaeriana a Siriei a intrat in actiune, relateaza AFP, citat de Agerpres.Un corespondent al agentiei France Presse a auzit explozii in capitala Siriei…

- Cu sase luni inainte de alegerile legislative, Partidul Socialist al premierului Pedro Sanchez a suferit un esec foarte clar la alegerile municipale si regionale desfasurate duminica in Spania, potrivit primelor rezultate oficiale si proiectiilor media, comenteaza AFP, citat de Agerpres."Suntem in…

- In total 113.492 de romani stabiliti in Spania vor avea drept de vot pentru alegerile municipale care se vor desfasura in aceasta tara pe 28 mai, a anuntat miercuri Oficiul pentru Recensamantul Electoral spaniol, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Romanii pot vota in Spani! Este vorba de cetațenii stabiliți in acea țara care au drept de vot. Alegerile se vor desfașura pe 28 mai, a anuntat miercuri Oficiul pentru Recensamantul Electoral spaniol, relateaza agentia EFE, preluat de Agerpres. In jur de 415.000 de cetațeni straini care provin din 29…

- Inflatia preturilor de consum in Spania a incetinit la 3,3% in martie, cea mai mica rata anuala din august 2021, o scadere peste asteptari, de la 6% in februarie, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica publicate joi, transmite Reuters. In Romania, in februarie, inflația a sarit…

- Politicile neomarxiste anti cetațeni promovate de elita birocratica europeana sub pretextul scaderii emisiilor de gaze, cum ar fi inchiderea fermelor și distrugerea agriculturii, a primit prima lovitura in Olanda, unde Partidul Fermierilor a caștigat alegerile regionale din 15 martie 2023, depașind…

- Retailerii francezi au fost de acord sa ofere cel mai mic pret posibil la produsele alimentare de baza, pentru a ajuta gospodariile sa faca fata inflatiei accelerate, a anuntat astazi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Bloomberg. Marjele de profit ale lanturilor de supermarketuri vor suporta…