- Ștefan Banica, Voltaj și Andra va așteapta in Piața Ovidiu in noaptea dintre ani pentru a lua parte la petrecerea de Revelion. Evenimentul cu tradiție organizat de Primaria Municipiului Constanța va debuta la ora 22:00. Un superb spectacol de artificii va avea loc la miezul nopții. Pentru buna desfașurare…

- Cinci oameni au ajuns la spital dupa ce au fost calcați in picioare de mulțimea adunata intr-un mall din Sydney (Australia) sa prinda baloanele care conțineau vouchere-cadou, baloane aruncate intr-o campanie de promovare prilejuita de Craciun, transmite Reuters.Sute de baloane au fost puse intr-o plasa…

- Primaria Alba Iulia a demarat procedura de achiziție directa a spectacolului de artificii de Revelion 2019-2020. Instituția nu a facut publica și valoarea estimata a achiziției, insa, potrivit reprezentanților ei, va fi selectat ofertantul cu prețul cel mai mic. Spectacolul va avea minim 3 puncte de…

- Ballroom Del Ponte organizeaza și la acest final de an o petrecere de neuitat pentru noaptea dintre ani. Pe ritmurile Post-ul Revelion la Ballroom Del Ponte! Caștiga o invitație de doua persoane apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tanarul de 19 ani lucra pentru serviciul de pompieri din statul australian New South Wales. Acuzatia a fost formulata in momentul in care peste 100 de incendii continua sa faca ravagii pe coasta de est a Australiei si peste o mie de pompieri incearca sa le tina sub control. El a fost vazut…

- Cinci persoane și-au pierdut viața miercuri in Sicilia, iar alte doua au fost grav ranite dupa o explozie la un depozit de artificii. Incidentul s-a petrecut in comuna Barcellona Pozzo di Gotto din...

- Procesul de votare s-a incheiat in Australia, aproape 1.000 de romani fiind inregistrati ca s-au prezentat la urne, potrivit Agerpres.Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, in cele sase sectii deschise in aceasta tara - la Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney si Brisbane…