- Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 organizat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc isi va inceta activitatea in data 1 aprilie, a anuntat conducerea unitatii sanitare, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, centrul de vaccinare de la SJU Miercurea Ciuc si-a inceput…

- Ce a determinat criza blocarii vaccinurilor de la AstraZenecaAu fost raportate 15 cazuri de tromboza venoasa profunda (formarea unui cheag de sange in vena) și 22 de cazuri de embolism pulmonar (un cheag de sange care a patruns la nivelul plamanilor) la vaccinarea cu AstraZenenca, la nivel global. Cu…

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, pe parcursul anului 2020, 64.096 de vehicule, la nivelul intregii tari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 45,61- dintre acestea aveau deficiente tehnice majore si/sau periculoase si au fost declarate neconforme.…

- Parintele Ioan Padurariu, preot de caritate de un an de zile la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, a relatat din misiunea desfasurata in aceasta perioada de pandemie, explicand ca in calitate de preot de spital „ești un fel de pompier de serviciu”, informeaza Basilica.ro. „In sensul ca…

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a anunțat ca va mentine deschise doar 52 de ghisee check-in amplasate in zona noua a terminalului (de la 53 la 104), iar in zona aferenta ghiseelor (1-52) va fi amenajata o zona de asteptare dotata cu banchete. In plus, vor fi numai 14 porti de imbarcare…

- Accident rutier in Miroslava, localitatea Ciurbesti, judetul Iasi. Conform primelor iformatii, sunt implicate doua autoturisme.In urma impactului au rezultat trei victime din care doua sunt inconstiente.Intervine un echipaj de descarcerare, 2 Epa 1, o ambulanta tip C si una tip B de la SAJ Iasi.UPDATEEchipajele…

- Feribotul de la Molovata și-a reluat activitatea in regim normal. Reamintim ca, joi, din cauza condițiilor meteorologice complicate iși sistase activitatea.Feribotul de la Molovata este singura cale de acces, ce face legatura intre cele doua maluri ale Nistrului.

- ”Este o iarna intunecata si dificila, dar exista lumina la capatul tunelului. In privinta perspectivelor, ceea ce este adevarat acum este ca incepem anul de pe o pozitie ceva mai buna decat ne-am asteptat in 2020, ceea ce este un lucru bun. Dar acum este o cursa intre virus si vaccin”, a spus Gopinath.…