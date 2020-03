Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu efectueaza la aceasta ora o percheziție la sediul Primariei Panciu. Potrivit informațiilor primite pana la acest moment, se fac cercetari intr-un dosar in care exista suspiciunea comiterii infracțiunilor de delapidare, abuz in serviciu, fals in inscrisuri…

- Alerta maxima in Maramures: Ce sunt inselaciunile prin metoda smen si cum reusesc escrocii sa fure bani la vedere Recomandam din nou cetatenilor sa fie precauti atunci cand persoane necunoscute le solicite sa-i ajute si sa le schimbe bani, in cupiura mai mica. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Luni, 2 martie, o femeie din oras a sesizat politia ca la data de 29 februarie a.c., doi barbati, necunoscuti, au intrat in magazinul pe care-l administreaza si l-au rugat pe casier sa le schimbe suma de 1000 lei, din 5 bancnote de 200 lei in bancnote cu valoare mai mica, de mai multe ori. […] Source

- Politistii argeseni au efectuat perchezitii in trei judete, la domiciliile unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de inselaciune, pe numele unui pitestean fiind emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție Rurala Baciu, au reușit identificarea și depistarea a 5 persoane care ar fi participat la comiterea unei fapte de inșelaciune prin metoda ,,Accidentul”. Unul dintre…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, respectiv complicitate la inșelaciune. Unul dintre inculpați are 35 de ani și este din Sibiu. El este recidivist, iar metoda dupa care a acționat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au intocmit dosar penal pentru ultraj, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare, dupa ce doi politisti din localitatea Mironeasa au fost batuti marti seara, de mai multe persoane, in timp ce interveneau la un apel 112 pentru aplanarea unui conflict…

- Ziarul Unirea A aparut un NOU tip de inșelaciune: „Metoda ruperii bancnotei cu dintii”. Cum acționeaza escrocii A aparut un NOU tip de inșelaciune: „Metoda ruperii bancnotei cu dintii”. Cum acționeaza escrocii O simigerie din Focsani ar fi fost inselata de trei barbati, printr-o metoda de escrocherie…