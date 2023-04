Escrocii la pândă: țeapă cu criptomonede Siguranța online, prevenirea criminalitații informatice constituie preocupari permanente pentru structura de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cardul I.P.J. Cu orice prilej, se abordeaza acest subiect și cele mai cunoscute moduri de operare ale escrocilor din domeniu. Acestor activitați li se adauga contribuția deosebit de importanta a mass-media, la informarea și avertizarea populației. Unul dintre … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 aprilie, polițiștii de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de polițiștii Biroului de Ordine Publica și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au organizat mai multe activitați informativ-preventive in municipiul Focșani in cadrul campaniei…

- Nr. 117 din 12 aprilie 2023 "SARBATORI IN SIGURANTA" Inspectoratul de Politie Judetean Bacau prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii deruleaza in aceasta perioada, campania de prevenire "Sarbatori in Siguranta".Astfel, la nivelul subunitatilor Inspectoratului de Politie Judetean…

- In perioada 3 – 18 aprilie 2023, se deruleaza Campania "Impreuna pentru sarbatori in siguranța", coordonata la nivel județean de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, cu sprijinul structurilor de jandarmi, polițiștilor locali, mass-media…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier, Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroului Siguranța Școlara au organizat joi concursul „Permis de bicilist“. 50 de copii din clasele primare au participat la competiția organizata pe strada Victoria – Zona Pietonala Amfiteatru. Micii bicicliști…

- ACTIVITATE DE PREVENIRE A FURTURILOR DESFASURATA IN GARA BACAU Calatorii care au tranzitat ieri, 08 martie a.c., statia CFR din municipiul Bacau, au primit sfaturi de la politisti pentru a si proteja bunurile si a avea o calatorie cat mai sigura. La data de 08 martie a.c. politistii Serviciului Judetean…

- Metoda „Burlanul” este o metoda de extorcare de bani, prezentata inițial ca o reparație care se face la fațada unei case. Escrocii țintesc persoane in varsta, singure, care locuiesc de obicei la case și se prezinta ca o echipa de lucru, formata din doi-trei oameni. Vin cu o scara și se ofera sa repare…

- La data de 7 februarie a.c., politisi din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu specialisti din cadrul Agentiei Nationale de Lupta Impotriva Traficului de Persoane ndash; Centrul Regional Constanta au desfasurat activitati pentru prevenirea criminalitatii informatice…