Stiri pe aceeasi tema

- Escroci italieni au fost arestati dupa ce au inselat sute de persoane de la care au obtinut in total 400.000 de euro prin inventarea unei tari fictive in Antarctica unde persoanelor inselate li se promiteau mai multe beneficii, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Escroci italieni au fost arestati dupa ce au inselat sute de persoane de la care au obtinut in total 400.000 de euro prin inventarea unei tari fictive in Antarctica unde persoanelor inselate li se promiteau mai multe beneficii, relateaza dpa.

- Momente de panica pentru un cuplu de italieni, plecati in vacanta in Europa de Est. Voiau sa ajunga la Cracovia, dar au aterizat la Craiova. De vina este agentia de turism din Florenta, care le-a rezervat biletele de avion.Cei doi au fost si ei cam neglijenti: au observat numele destinatiei de pe bilete,…

- Mai multe persoane au fost arestate intr-un dosar privind furtul dintr-un depozit al unei firme constructoare de injectoare de masini de pe teritoriul Germaniei a 40 de europaleti incarcati cu injectoare, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3,3 milioane de euro, informeaza, marti, Politia Prahova.

- Opt persoane, printre care se afla si doi cetateni italieni, au fost arestate preventiv, iar una plasata in control judiciar, intr-un dosar care vizeaza furturi care au avut loc pe teritoriul Germaniei. Prejudiciul in acest caz se ridica la 3,3 milioane de euro.

- Doi tineri din Piatra Neamt au fost arestati preventiv pentru 30 de zile sub acuzatiile de trafic de droguri de risc si introducerea in tara si detinerea fara drept de droguri de risc, in vederea consumului propriu, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu,…

- Mai mulți romani s-ar afla printre persoanele disparute in urma avalanșei din Italia, conform agenției ANSA. Operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori ar urma sa se reia luni dupa prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea…

- Mandate de arestare preventiva pentru doi frați, acuzați de furt calificat in forma continuata. Faptele acestora ar fi fost comise pe 21 mai anul acesta, pe raza comunei Vidra, intr-un fond forestier. Potrivit primelor informații, cei doi ar fi acționat noaptea și au sustras din doua vagoane de dormit…