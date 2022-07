Stiri pe aceeasi tema

- ■ Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca au fost efectuate 42 de descinderi ■ sint avute in vedere 24 de persoane fizice si 14 persoane juridice ■ prejudicial depaseste 1.500.000 lei ■ Procurorii din cadrul Parchetului General au „rascolit“ mai multe judete, inclusiv…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului DAMASCHIN MARIUS, la data faptei executor judecatoresc, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, joi, peste 40 de perchezitii in Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut ilegal fonduri din programul "Start UP Nation". Fii la curent cu cele…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit. Au fost audiate peste 400 de persoane, iar procurorii au stabilit traseul victimei,…

- „In majoritate: Admite apelurile declarate de Ministerul Public– Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatul Mazare Radu Stefan si pe cale de consecinta: Desfiinteaza in parte sentinta penala nr.398 din 28 iunie 2018, pronuntata de Inalta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore incepand cu data de 4 aprilie 2022, a inculpatului CREȚU SILVIU-CRISTINEL, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, pentru savarșirea…