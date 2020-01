Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in 1950, Victor Eskenasy a fost licentiat al Facultatii de Istorie a Universitatii Bucuresti, apoi a profesat ca arheolog medievist si cercetator stiintific la Centrul de istorie si teorie militara pina in 1981, dupa care s-a specializat in istoria evreilor din Romania. In 1983 a emigrat in Elvetia,…

- Anuntam lansarea volumelor Imaginea etnicilor germani la romanii din Transilvania dupa 1918. Interviuri, Cetatea de Scaun, Targoviște, 2019. ( https://www.cetateadescaun.ro/?s=budeanca&post_type=product&type_aws=true ) Evenimentul va avea loc joi, 31 octombrie 2019, la Muzeul Național al Unirii, Museikon,…

- Totodata, propusa in fruntea Ministerului Educatiei este Monica Anisie, profesor de Limba Romana la liceul "Tudor Vianu" din Capitala. Cine este Monica Anisie? Monica Anisie a absolvit Universitatea din Bucuresti si are doua diplome de master, una in Management Educational si cea de a doua in Integrare…

- Avocatul Gheorghe Piperea, profesor la Universitatea de Drept a Universitatii Bucuresti, considera ca raportul MCV pe 2019 este unul "halucinant, absurd si insultator la adresa inteligentei noastre". Pieperea enumera afirmatii subiective sau de-a dreptul false din document. "De azi am inceput sa…

- Cosmic Crisp a fost produs in SUA, iar sustinatorii sai sunt convinsi ca va deveni un nou succes mondial. 'Stelele s-au aliniat in cazul acestui mar', a declarat, pentru BBC, Kathryn Grandy, directorul de marketing al companiei americane de fructe Proprietary Variety Management (PVM), responsabila…

- Manifestarea s-a desfasurat in aula institutiei, a fost deschisa de acad. Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, si a fost moderata de acad. Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei si fost director al institutului iesean. Invitatii speciali ai evenimentului au fost acad. Ion Tighineanu,…