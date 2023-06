Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti l-a achitat pe fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, in dosarul in care era acuzat ca a primit o mita de 1,2 milioane euro de la omul de afaceri Radu Nemes. Motivul invocat de judecatori pentru achitare este ca nu exista probe ca Sorin Blejnar a luat mita. In acelasi dosar, au fost…

- Un șofer din Timișoara, trimis in judecata pentru ca a condus cu o alcoolemie uriașa, provocand și un accident rutier, a fost declarat nevinovat. Judecatorul a dispus achitarea din cauza unor „neconcordanțe” referitoare la ora comiterii faptei.

- Un barbat a pulverizat spray lacrimogen catre un agent de securitate, intr-un supermarket din Targu Jiu. Politistii au intocmit dosar penal.”La data de 1 Aprilie a.c., Politia Municipiului Targu Jiu a fost sesizata cu privire la faptul ca in incinta unei societati comerciale de pe raza municipiului…

- O proprietara din Cluj-Napoca a postat un anunț pe Facebook referitor la o garsoniera pe care o ofera spre inchiriere in zona Expo Transilvania din cartierul Maraști. Prețul de 300 de euro a starnit reacții acide in comentarii. „Se afla la etajul 1/4, este recent renovata, ba chiar pot spune ca este…

- Consiliul ASF a decis sa ridice autorizația companiei de asigurari Euroins, care intra, conform legii, in insolvența, scrie joi Libertatea.2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat din București a convins o femeie sa ii dea 85.000 de euro, „menținand-o in eroare prin prezentarea de contracte sau facturi fictive”, conform Poliției Capitalei.Marți, politistii din București au facut o percheziție domiciliara intr-un dosar penal de inșelaciune și fals in inscrisuri sub…

- Un ploiestean care s-a aruncat, sambata dupa-amiaza, de la etajul 4 al blocului in care locuieste a fost transportat in stare critica la spital, politistii deschizand o ancheta in acest caz, potrivit Agerpres.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, politistii din cadrul…