- Un barbat de origine lituaniana, in varsta de 50 de ani, a mancat și a baut la mai multe restaurante din Alicante, Spania, apoi, cand a venit momentul sa plateasca, a apelat la o metoda inedita. In cele din urma, individul a fost prins de polițiști.

- Un barbat din New York este acuzat ca ar fi urmarit o femeie timp de 4 ani, zburand cu un avion de mici dimensiuni deasupra casei sale, scrie The Guardian. Michael Arnold, in varsta de 65 de ani, a respins acuzațiile și a fost lasat in libertate cu condiția sa nu aiba niciun contact cu […] Articolul…

- India va amana obligativitatea obtinerii unei licente de import pentru laptopuri si tablete, dupa ce industria si guvernul SUA s-au plans de aceasta masura, care ar putea afecta Apple, Samsung si alte companii, au declarat doi oficiali guvernamentali, citati de Reuters. Planul va fi amanat cu un an,…

- Planul va fi amanat cu un an, dupa care guvernul va lua in considerare daca va implementa sau nu un regim de licentiere, a declarat unul dintre oficiali pentru Reuters, solicitand anonimatul. Regimul de licentiere, anuntat brusc pe 3 august, urmarea ”sa asigure ca hardware-ul si sistemele de incredere”…

- Un avion de vanatoare scos din uz a fost adus la aerodromul Barza, din județul Gorj. Avionul urmeaza sa fie refacut, astfel ca gorjenii il vor putea admira. Avionul de vanatoare va fi expus in cadrul aerodromului. Citește și: Barbat din Unirea, dat disparut

- Un barbat suspect ca ar fi beat nu a fost primit in zborul Cluj - Roma. ”Un barbat beat a fost dat jos din avionul Wizz Air, de pe ruta Cluj - Roma. S-a rugat și a insistat ca nu e beat :))), dar capitanul nu l-a acceptat la bord”, a precizat pasagerul, martor la tot incidentul.La bord, daca sunt…

- Australia a anunțat ca va construi o instalație de camuflare pentru avioanele de lupta de ultima generație, F35 A. Oficialii militari vorbesc ca transformarea avioanelor de lupta in avioane „aproape invizibile” pentru inamici, este un vis care va deveni realitate. Ministrul Industriei Apararii, Pat…

- Cursa spațiala fara precedent! Rusia și India ar trebui sa aselenizeze in aceeași zi ● Urmele celui mai mare asteroid care a lovit vreodata Terra au fost descoperite in Australia ● V-ați spala cu un sapun facut din plastic reciclat?